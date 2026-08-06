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ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ

ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਝਾਂਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ABAN AHMED CAR ACCIDENT DEATH
ਅਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2026 at 2:50 PM IST

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ਝਾਂਸੀ/ਝਾਰਖੰਡਾ: ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁੰਛ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਝਾਂਸੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ ਲੰਬਾ ਜਾਮ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁੰਛ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿੱਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਾਫੀਆ ਨੇਤਾ ਅਤਿਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਤੀਕ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝਾਂਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦ ਲਖਨਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝਾਂਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੀ ਨੈਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਦ ਅਹਿਮਦ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਜਾਮ ਅਹਿਮਦ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੀਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ABAN AHMED CAR ACCIDENT DEATH
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੀਕ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਅਤਿਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਲਵਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਨੀ, ਲਵਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੀਕ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਜ਼ਿਗਾਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤਿਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਰਾਜੂ ਪਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤਿਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਅਤਿਕ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

24 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਨੇਤਾ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ IS-227 ਗੈਂਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਬਾਰ, ਗੁੱਡੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਤੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਪਰਵੀਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਪਰਵੀਨ ਅਤੇ ਗੁੱਡੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਬਈ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

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ABAN AHMED CAR ACCIDENT DEATH
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ਆਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ
ABAN AHMED CAR ACCIDENT DEATH

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