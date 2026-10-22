ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਖੇਡ ਜਗਤ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਖੇਡ ਜਗਤ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
Published : October 22, 2026 at 9:02 PM IST
ਕਟਕ (ਓਡੀਸ਼ਾ): ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਟਕ-ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 16 (NH-16) 'ਤੇ ਨਖਾਰਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਟਾਬੀਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਲਯ ਬਾਰਿਕ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਪਟਨਾ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਦੋਂਦਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਟਕ ਦੇ ਐਸਸੀਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡਰ-23 ਦੌੜਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਦੌੜਾਕ ਸੀ
ਜੈਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡਰ-23 ਦੌੜਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਯ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਦੌੜਾਕ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਿੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਾਈ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਐਥਲੀਟਾਂ ਜੈਰਾਮ ਦੋਂਦਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੇ ਬਾਰਿਕ ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ।"
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆਬੰਸ਼ੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆਬੰਸ਼ੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੋਂਦਾਪਤੀ ਜੈਰਾਮ ਅਤੇ ਮਲਯ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਧੀਰਜ ਦੇਣ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ!"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਚਾਂ, ਸਾਥੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
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