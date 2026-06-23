ਤਮਿਲਨਾਡੂ: ਅਮੋਨੀਆ ਲੀਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 77 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।
Published : June 23, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : June 23, 2026 at 11:26 AM IST
ਚੇਨਈ: ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਝੀਂਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਐਂਡ ਪਾਲ ਸੀਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਰੀਆਪਲਯਮ ਨੇੜੇ ਕਨੀਗਾਈਪਾਇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 80 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ।
ਕਈ ਗੰਭੀਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 77 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ 20, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 29, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 8 ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 5 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੈੱਲਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 33 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 28 ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 18 ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 13 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 11 ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਨਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 12 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 10 ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। 67 ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ -
- ਸ਼ਿਬਾਨੀ
- ਜੁਮਾਨੀ ਜੁਆਂਗ
- ਗੀਤਾ ਜੁਆਂਗ
- ਪੂਰਨਿਮਾ ਜੁਆਂਗ
- ਸੰਭਾਪਤੀ ਜੁਆਂਗ
- ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਜੁਆਂਗ
- ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਆਦਮੀ
(ਉਪਰੋਕਤ 7 ਲੋਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਨ)
- ਚਿੱਤਾ ਹਸਤ
- ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ
(ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹਨ)
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।