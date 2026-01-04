ETV Bharat / bharat

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਯਾਤਰੀ, ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।

SHATABDI EXPRESS
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਯਾਤਰੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 4, 2026 at 5:52 PM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਲਕਾ-ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ETV Bharat)

ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ

ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (ETV Bharat)

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ETV Bharat)

ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

