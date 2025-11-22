ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ,ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੇਵੀਕੋਲ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਈ ਪੱਟੀ,ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 22, 2025 at 9:40 AM IST
ਮੇਰਠ: ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਵੀਕੋਲ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ। ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ।
'ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ'
ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੱਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
'ਫੇਵੀਕੋਲ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ'
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਫੇਵੀਕੋਲ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫੇਵੀਕੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੱਟੀ ਬਟਾਉਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ।
'ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮਓ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੀਐਮਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੇਵੀਕਵਿਕ ਸਟਿੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਮਓ ਅਸ਼ੋਕ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।