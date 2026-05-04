ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2026: ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਨੋਟਾ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 15 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : May 4, 2026 at 7:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਨੋਟਾ' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' (ਨੋਟਾ) ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 1.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) 'ਤੇ ਨੋਟਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 0.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, 0.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ, 0.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 0.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ NOTA ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਵੋਟਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2013 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ EVM 'ਤੇ NOTA ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਐਟਲਸ-2024' ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ 1.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 0.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) 'ਤੇ NOTA ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ 'ਕਰਾਸ' ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਨਲ' 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ EVM ਵਿੱਚ NOTA ਬਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ 49-O ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 49-O ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।