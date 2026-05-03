ETV Bharat / bharat

ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ 'ਹੈਟ੍ਰਿਕ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਅਸਾਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਹੈਟ੍ਰਿਕ' ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 3, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਹਾਟੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਨਡੀਏ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸਾਮੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀਆਂ 126 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 722 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 40 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਏਆਈਯੂਡੀਐਫ ਮੁਖੀ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਅਤੇ ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਏਜੀਪੀ ਮੁਖੀ ਅਤੁਲ ਬੋਰਾ ਐਨਡੀਏ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਏਜੀਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਅਸਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਐਨਡੀਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਏਜੀਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਸੈਕੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਏਆਈਯੂਡੀਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 59 ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਕਰਾਝਾਰ, ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਅਤੇ ਜੋਰਹਾਟ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਵਾਲੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਈਵੀਐਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 800 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵਾਧੂ ਸੀਏਪੀਐਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 93 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 85 ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ 722 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 99 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਕੋਲ 90, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (AIUDF) ਕੋਲ 30, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (NDA) ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸੋਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (AGP) ਕੋਲ 26 ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (BPF) ਕੋਲ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ, ਅਸਾਮ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲ 10, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਲ ਲੀਡਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ (UPPL) ਨੇ 18-18 ਸੀਟਾਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 22 ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (JMM) ਕੋਲ 16 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 258 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ।

2021 ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ 76 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਯੂਪੀਏ ਨੇ 49 ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION 2026
ਅਸਾਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
ASSAM RESULT HIMANTA GAURAV
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2026
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.