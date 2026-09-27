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ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

CJP LEADER RANKA DETAINED ASSAM
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 27, 2026 at 3:28 PM IST

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ਗੁਹਾਟੀ (ਅਸਾਮ): ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ

ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਠਗਾਓਂ ਦੇ ਅਸਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਟਿਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।"

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ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
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ਸੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ
ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂ
CJP LEADER RANKA DETAINED ASSAM

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