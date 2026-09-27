ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 27, 2026 at 3:28 PM IST
ਗੁਹਾਟੀ (ਅਸਾਮ): ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
Himanta is scared.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
People of Assam are waking up. pic.twitter.com/bp455d19HR
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
जब जब हिमंता डरता है, पुलिस को आगे करता है। pic.twitter.com/eYYOV1lG0N— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ
ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਠਗਾਓਂ ਦੇ ਅਸਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਟਿਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
हिमंता मामा डर गए है कि ज्ञानेश की आड़ में कहीं असम चुनाव में हुई धांधली ना पता पड़ जाये।— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
किस तरह से विधानसभा की बाउंड्री बनाई गई, जिससे एक गांव के लोग तीन अलग अलग विधानसभा में बाट दिए गए।
किस तरह से SR के नाम पर असम के नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाया गया।
Oops Himanta Mama. pic.twitter.com/TZmvvEbaiv
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
Ashu was picked up by Assam Police from a private residence. They have still not been told under what charges or on what grounds he has been detained.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 27, 2026
If Ashu is not released, I will go to Assam along with other CJP members. Himanta can arrest us all.
ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।"