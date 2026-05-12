ਅਸਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ: ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਅਸਾਮ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 4:32 PM IST

ਅਸਾਮ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਉਲਟਪੇਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ

ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਖਾਨਪਾਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪਬਿਤਰਾ ਮਾਰਗਰੀਟਾ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮ੍ਰਿਣਾਲਿਨੀ ਦੇਵੀ, ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੀ ਭੂਯਾਨ ਸਰਮਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੰਦਿਲ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਧੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 57 ਸਾਲਾ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ

ਸਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਤਾ ਨਿਓਗ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਜੀਪੀ) ਦੇ ਅਤੁਲ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਬੀਪੀਐਫ) ਦੇ ਚਰਨ ਬੋਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

