ਅਸਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ: ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਅਸਾਮ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Published : May 12, 2026 at 4:32 PM IST
ਅਸਾਮ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਉਲਟਪੇਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।
#WATCH | Guwahati: PM Narendra Modi arrives at Veterinary College ground in Khanapara for the swearing-in ceremony of the Assam government led by Himanta Biswa Sarma
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ
ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਖਾਨਪਾਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
#WATCH | Guwahati: BJP's Himanta Biswa Sarma greets PM Narendra Modi after taking oath as the Chief Minister of Assam for the second consecutive term at Veterinary College ground in Khanapara
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪਬਿਤਰਾ ਮਾਰਗਰੀਟਾ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
#WATCH | Guwahati: BJP's Himanta Biswa Sarma takes oath as the Chief Minister of Assam for the second consecutive term at Veterinary College ground in Khanapara
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮ੍ਰਿਣਾਲਿਨੀ ਦੇਵੀ, ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੀ ਭੂਯਾਨ ਸਰਮਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੰਦਿਲ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਧੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 57 ਸਾਲਾ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
Guwahati: BJP's Rameswar Teli takes oath as a minister in the cabinet of Assam CM Himanta Biswa Sarma
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ
ਸਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਤਾ ਨਿਓਗ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਜੀਪੀ) ਦੇ ਅਤੁਲ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਬੀਪੀਐਫ) ਦੇ ਚਰਨ ਬੋਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
#WATCH | Guwahati: Asom Gana Parishad (AGP) president Atul Bora takes oath as a minister in the cabinet of Assam CM Himanta Biswa Sarma
