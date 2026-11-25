ASIA POWER INDEX 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ
ਲੋਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਵਿੱਚ 40.5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : November 25, 2026 at 11:07 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਲੋਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ, "ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ 2026" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਵਰ ਸਕੋਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 40.5 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
'ਪਛਾੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼'
ਅਮਰੀਕਾ (78.9 ਅੰਕ) ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ (73.6 ਅੰਕ) ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਪਾਨ (38.6), ਰੂਸ (32.2) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (31.7) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ "ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ" ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ASIA POWER INDEX: In 2026, the top five countries for overall power in Asia are the United States, China, India, Japan and Russia. Australia remains sixth in this year’s ranking. https://t.co/qrk0mc8Z8y https://t.co/VVdHc9oo5H— The Lowy Institute (@LowyInstitute) November 22, 2026
ਲੋਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
- ਅਮਰੀਕਾ - 78.9 ਅੰਕ
- ਚੀਨ – 73.6 ਅੰਕ
- ਭਾਰਤ – 40.5 ਅੰਕ
- ਜਪਾਨ – 38.6 ਅੰਕ
- ਰੂਸ – 32.2 ਅੰਕ
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ – 31.7 ਅੰਕ
- ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ – 31.0 ਅੰਕ
- ਸਿੰਗਾਪੁਰ – 26.9 ਅੰਕ
- ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ – 21.7 ਅੰਕ
- ਮਲੇਸ਼ੀਆ – 20.5 ਅੰਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਭਾਰਤ ਦਾ "ਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ" ਸਕੋਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, 18.6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ: 'ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 19.9 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2025 ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 62.30%, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ 18.50%, ਰੂਸ ਦਾ 10.90%, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ 9.80% ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ (14.2%), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (12.7%), ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (11.6%), ਯੂਏਈ (8.4%), ਅਤੇ ਰੂਸ (5.4%) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਭਾਰਤ "ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰੋਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, 1.2 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 56.2 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਭਾਰਤ ਦੇ "ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2.3 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 43.8 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, "ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ" 70.3 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ। ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ "ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਸਕੋਰ 0.7 ਅੰਕ ਘਟ ਕੇ 26.4 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੁਆਰਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ "ਪਾਵਰ ਯੀਲਡ" ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਵਰ ਯੀਲਡ ਘਾਟਾ -4.0 ਤੋਂ -3.3 ਤੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।