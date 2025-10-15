ASI ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: 'FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ', ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ASI Sandeep Lathar Suicide Case: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : October 15, 2025 at 1:35 PM IST
ਰੋਹਤਕ/ਹਰਿਆਣਾ: ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਲਧੌਤ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਨੈਨਾ ਚੌਟਾਲਾ, ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਕਨਹੇਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜੈਹਿੰਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ।
'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਤਿਆਵਾਨ ਲਾਠਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
#WATCH | Death of ASI Sandeep in Rohtak (Haryana) | SDM Rohtak Ashish Kumar says, " ... we are talking to his family and are trying to resolve everything... the family wants justice, and the administration and the government are trying to sort out everything..." pic.twitter.com/ByIFU1trpC— ANI (@ANI) October 15, 2025
'ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ'
ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸੰਜੇ ਲਾਠਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
#WATCH | Rohtak, Haryana | ASI Sandeep's relative, Satyawan Lathar says, " the cm has given us assurance. we demand justice... the video that sandeep has left behind should be properly investigated. he has given condolences to the family and assured justice will be served. the… https://t.co/A0KUujdMKF pic.twitter.com/9tRCY73Svm— ANI (@ANI) October 15, 2025
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਲੱਧੌਤ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
#WATCH | Rohtak, Haryana | ASI Sandeep's cousin, Sanjay Lathar says, " we have demanded a judicial enquiry. we will allow a postmortem only after an fir is filed. my brother's last video must be investigated and an fir must be filed on the basis of that. cm has assured of… https://t.co/A0KUujekAd pic.twitter.com/xF1TTmuxvW— ANI (@ANI) October 15, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਪੀਐਸ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 24 ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੁਲਾਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਰੋਹਤਕ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਲਧੌਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਲਧੌਤ-ਧਾਮਦ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ 6 ਮਿੰਟ, 28 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਵਰਗੀ ਆਈਜੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਅਮਾਨਿਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਜੁਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਏਐਸ ਅਮਾਨਿਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਜੁਲਾਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।"
"ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ"
ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਜੋ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"
2007 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਰਤੀ
ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦਯਾਨੰਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਭਰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸੰਦੀਪ 2007 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਗ
ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਧੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਰਾਨੂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੁਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ।