E20 ਪੈਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 29 ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : July 8, 2026 at 5:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
Will Automakers Compensate for Damage Caused by E20? | AAP National Convenor @ArvindKejriwal Addressing an Important Press Conference | LIVE https://t.co/NLZ4oYdGem— AAP (@AamAadmiParty) July 8, 2026
ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ 5 ਜਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।"
ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 26 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ' ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।— Kuldeep Singh Dhaliwal (@KuldeepSinghAAP) July 7, 2026
एथेनॉल की मिलावट की वजह से गाड़िया खराब… pic.twitter.com/p4bMTzc7Wa
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ… https://t.co/Wc4yiGC2er— Central Bureau of Communication, Chandigarh (@CBC_Chandigarh) July 3, 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"