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ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਫ਼ਰ: ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 'ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ' ਤੱਕ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਝਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ...

KEJRIWAL VS MODI GOVT FUEL POLICY
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 4, 2026 at 6:40 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2012 ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ "ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ" ਜਾਂ "ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ" ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲ (E-20 ਪੈਟਰੋਲ) ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।

ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁੱਦੇ (2012-2013)

ਮੁੱਦਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਮੀਟਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਲਾਭ: ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ 2013 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ (ਜਨਵਰੀ 2014)

ਮੁੱਦਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੇਲ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ : ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ (2017-2018)

ਮੁੱਦਾ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਲਜੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ: ਇਸ ਸੜਕ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (2021-2022)

ਮੁੱਦਾ: 'ਆਪ' ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ: ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ: ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ (20% ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ)।

ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।"

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

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ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
KEJRIWAL VS MODI GOVT FUEL POLICY

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