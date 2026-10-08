ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਰੀਗਰ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰ
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲੀਬਾੜੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਇਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 8, 2026 at 6:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਕਟਰ 47 ਦੇ ਕਾਲੀਬਾੜੀ ਸ਼ਿਵ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਤਖਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੀਮਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਕਾਲੀਬਾੜੀ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਜਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰ
ਕਾਲੀਬਾੜੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਰਤੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਸਾਲ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਉਣਗੇ ਨਰਾਤੇ
ਨਰਾਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਬਾੜੀ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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