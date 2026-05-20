'ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ', ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ 70ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੇ ਗੁਰੂਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 20, 2026 at 10:52 PM IST

ਬੰਗਲੁਰੂ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਨਕਪੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 45ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ 70ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸੀਐਮ ਨਾਇਡੂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ।

'ਗੁਰੂਜੀ: ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ'

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਗ੍ਰਸਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਹਨ।

'ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ—ਤੇਲ ਸਮੇਤ—ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

'ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ'

ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਡਰੋਨ ਹੱਬ, ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਇਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ' ਸੰਗਠਨ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਜੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ 60 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ "ਮਿੰਨੀ ਆਂਧਰਾ" ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ, ਮਨਕਲ ਵੈਦਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

