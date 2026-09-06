ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ: 80 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਿਤੇਸ਼ ਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 6, 2026 at 5:27 PM IST
ਪੁਣੇ/ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ: ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 79 ਤੋਂ 80 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਤੇਸ਼ ਹਿੰਗੇ (22) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੋਸਤ ਸੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਹਿੰਗੇ
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਲੇਵਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਹਿੰਗੇ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ।
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਤਨ ਦਾ ਕਤਲ
ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਟਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੀਆ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ?
80 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
80 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਰਿਤੇਸ਼ ਹਿੰਗੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਤੇਸ਼ ਹਿੰਗੇ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੁਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
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