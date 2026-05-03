ETV Bharat / bharat

23 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ, ਇਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਵਾਨਾ

ਫੌਜ ਦੀ ਟੀਮ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

SRI HEMKUNT SAHIB YATRA
23 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ (Photo Source: Gurdwara Hemkund Sahib Management)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 3, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚਮੋਲੀ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਲੋਕਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 418ਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਫੀਲਡ ਕੰਪਨੀ (9ਵੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਜ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਘੰਗਰੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ'

ਟੀਮ ਹੁਣ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਟਲਕੋਟੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਔਖੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

'ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ'

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,632 ਮੀਟਰ (15,200 ਫੁੱਟ) ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ-ਸਾਫ਼ ਝੀਲ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 23 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਫਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਲੋਕਪਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ 20 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ
ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ
ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਕਪਾਟ
SRI HEMKUNT SAHIB
SRI HEMKUNT SAHIB YATRA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.