ਪਤਨੀ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਪਈ ਰੋ ਰਹੀ ਪਤਨੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 11, 2026 at 9:13 PM IST

ਸਤਾਰਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਸਤਾਰਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਅਰੇਦਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਾਧਵ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ,ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਫਲਟਨ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਬਰਾਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਠਲਰਾਓ ਗਵਾੜੇ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿਕਅੱਪ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ

ਸਤਾਰਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਅਰੇਦਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜਾਧਵ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਤਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧੇ ਫਾਟਾ ਤੋਂ ਸਤਾਰਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅਰੇਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜਾਧਵ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਰੇਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਅਰੇਦਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹੂਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਪੀਐਸਆਈ) ਸ਼ੰਕਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਗਵਾੜੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ

ਫਲਟਨ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਾਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਗਵਾੜੇ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰਾਡ ਪਿੰਡ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਵਿਕਾਸ ਗਵਾੜੇ 115ਵੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ (ਕਾਰਪੋਰਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

