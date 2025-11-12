ETV Bharat / bharat

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

Army Chief General Upendra Dwivedi
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 12, 2025 at 2:04 PM IST

4 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ (MP-IDSA) ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ 2025 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਕਾਲੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ।

ਡਰੋਨ ਬਖਤਰਬੰਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।" 3ਡੀ: ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, COAS ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਲੇਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AI, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

"ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਡੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਆਈ, ਕੁਆਂਟਮ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਆਟੋ ਸਿਸਟਮ, ਆਦਿ।

ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ

ਉਸਨੇ ਡੀਡਬਲਯੂ, ਭਾਵ ਊਰਜਾ ਹਥਿਆਰ, ਸਾਈਬਰ ਟੂਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਨਸੰਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੈਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।"

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਢਾਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਵੇ, ਖਾਈ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੱਕ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 7 ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਕੰਸੋਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪਾਂ ਲਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 7 ਨੈਨੋਮਿਲੀਅਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0 ਇੰਡਸਟਰੀ 5.0 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ... ਏਆਈ, ਕੁਆਂਟਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ 4.0 ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ 5.0 ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ... ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ।

ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ

ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 5.0 ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-7 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 7.0 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਕੰਸੋਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪਾਂ ਲਈ 7 ਨੈਨੋਮਿਲੀਅਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ "ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ" ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ।

ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਡੀਐਸ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ... ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤੱਤ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ 2025 ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ (ਐਮਪੀ-ਆਈਡੀਐਸਏ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਥੀਮ "ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।

