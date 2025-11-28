ETV Bharat / bharat

ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ 10 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 28, 2025 at 1:13 PM IST

ਬਿਹਾਰ/ਅਰਰੀਆ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚਤੁਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਰੀਆ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਚਤੁਰਥ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰਪਤਗੰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।"

12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 328 ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਧਾਰਾ 201/120B ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਏਪੀਪੀ) ਪ੍ਰਭਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਐਸਟੀ 582/2023 ਅਤੇ ਨਰਪਤਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 380/2023 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 302, 201, 120B ਅਤੇ 328 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਏਪੀਪੀ ਪ੍ਰਭਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੁਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਰੌੲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਲੱਭ ਲਈ।"

ਏਪੀਪੀ ਪ੍ਰਭਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਢਿੱਡ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵਿਸਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਗਲਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ

ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਪਤਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

