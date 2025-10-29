ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਿਆ AQI, ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਮੋਨਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਲਈ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ "ਮਾੜੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
Published : October 29, 2025 at 11:47 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਮੋਨਥਾ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਲਈ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ "ਮਾੜੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 201 ਅਤੇ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 201 ਅਤੇ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
#WATCH | दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आनंद विहार के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 307 दर्ज किया गया जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/QxTl9YBXOC— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 29, 2025
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 310 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ "ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ" ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 301 ਅਤੇ 400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬੀਪੀ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰ-ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ PM 2.5 ਅਤੇ PM 10 ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI)
|ਅਲੀਪੁਰ
|264.00
|ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ
|307.00
|ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ
|302.00
|ਅਯਾਨਗਰ
|220.00
|ਵਬਾਨਾ
|322.00
|ਬੁਰਾੜੀ ਕਰਾਸਿੰਗ
|283.00
|CRRI ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ
|252.00
|ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ
|Insufficient data available in last 24 hours.
|ਡੀਟੀਯੂ
|172.00
|ਡਾ. ਕਰਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ
|268.00
|ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ 8
|298.00
|ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
|233.00
|ਇਬਾਸ਼, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ
|259.00
|ਆਈਟੀਓ
|306.00
|ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ
|295.00
|ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ
|286.00
|ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਦਿੱਲੀ - IITM
|219.00
|ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਦਿੱਲੀ - IMD
|260.00
|ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ
|278.00
|ਮੰਦਿਰ ਮਾਰਗ
|276.00
|ਮੁਡੰਕਾ
|315.00
|NSIT ਦਵਾਰਕਾ
|177.00
|ਨਜਫਗੜ੍ਹ
|288.00
|ਨਰੇਲਾ
|269.00
|ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ
|294.00
|ਉੱਤਰੀ ਕੈਂਪਸ
|241.00
|ਓਖਲਾ ਫੇਜ਼-2
|270.00
|ਪਡਪਡਗੰਜ
|291.00
|ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ
|300.00
|ਪੂਸਾ
|292.00
|ਪੂਸਾ
|257.00
|ਆਰ.ਕੇ. ਪੁਰਮ
|308.00
|ਰੋਹਿਣੀ
|322.00
|ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ
|253.00
|ਸਿਰੀਫੋਰਟ
|326.00
|ਸੋਨੀਆ ਵਿਹਾਰ
|301.00
|ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਮਾਰਗ
|174.00
|ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ
|309.00
|ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ
|330.00
ਸਰੋਤ- cpcb
ਜਾਣੋ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI)
|ਵਸੁੰਧਰਾ
|297
|ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ
|210
|ਸੰਜੇ ਨਗਰ
|227
|ਲੋਨੀ
|259
ਜਾਣੋ ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਡਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI)
|ਸੈਕਟਰ 62
|210
|ਸੈਕਟਰ 125
|241
|ਸੈਕਟਰ 1
|243
|ਸੈਕਟਰ 116
|287
|ਨਾੱਲੇਜ ਪਾਰਕ 3
|265
|ਨਾੱਲੇਜ ਪਾਰਕ 5
|250
#WATCH | Odisha | Strong winds in Gopalpur Beach of Ganjam district after the landfall of cyclone Montha. pic.twitter.com/YwXb9QpuKq— ANI (@ANI) October 29, 2025
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੋਨਥਾ ਤੂਫਾਨ
ਉਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੋਨਥਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਕੀਨਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗਾਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਂਡਫਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਕੀਨਾੜਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗਾਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਨਮ ਤੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੈਂਡਫਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੈਂਡਫਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੋਨਥਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰ ਲੱਗਭਗ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਣ, ਅਗਲੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡੂੰਘੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੂਫਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨਸੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਕਨਾਗੁਡੇਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 38,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ 1.38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਨੇਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 76,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 219 ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 865 ਟਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।