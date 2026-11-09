ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ... ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ AQI ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਗੜੀ ਆਬੋ- ਹਵਾ।
Published : November 9, 2026 at 8:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Team)- ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। AQI.in ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, AQI ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
AQI.in ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। AQI.in ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
|ਸਿਟੀ
|AQI ਏਅਰ
|ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ
|741
|ਖਤਰਨਾਕ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|600
|ਖਤਰਨਾਕ
|ਫਰੀਦਕੋਟ
|574
|ਖਤਰਨਾਕ
|ਬਠਿੰਡਾ
|519
|ਖਤਰਨਾਕ
|ਸਿਰਸਾ
|438
|ਖਤਰਨਾਕ
|ਭਿਵਾਨੀ
|427
|ਖਤਰਨਾਕ
|ਹਿਸਾਰ
|400
|ਖਤਰਨਾਕ
|ਬਦਾਊਨ
|374
|ਖਤਰਨਾਕ
|ਸੋਨੀਪਤ
|340
|ਖਤਰਨਾਕ
|ਦਿੱਲੀ
|253
|ਗੰਭੀਰ
ਇਹ AQI ਅੰਕੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 253 ਦਾ AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ "ਗੰਭੀਰ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ AQI ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਛੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ, ਮਾੜੀ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ AQI ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਛੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ aqi.in ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਚੰਗਾ: ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ AQI ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧਮ: 51 ਅਤੇ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ AQI ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾੜੀ: ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ AQI 101 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ- ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹਵਾ: 151 ਅਤੇ 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ AQI। ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਾ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ AQI 201 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਹਵਾ: ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ AQI 301 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
CPCB ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
CPCB ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ AQI 376 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ AQI ਵੀ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CPCB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ AQI 483 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।