ETV Bharat / bharat

NEET UG 2026: 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

NEET UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਤਵਾਰ 3 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

NEET UG 2026 APPLICATION
NEET UG 2026 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 8, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰਾਜਸਥਾਨ/ਕੋਟਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET UG 2026) ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਤਵਾਰ, 3 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 180 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਤਵਾਰ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵੀ ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ NEET UG 2026 ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ₹1,700, EWS ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ₹1,600 ਹੈ। SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਫੀਸ ₹1,000 ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ₹9,500 ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਟੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ- ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ।

ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੈਡੀਕਲ (ਐਮਬੀਬੀਐਸ), ਨਰਸਿੰਗ, ਡੈਂਟਲ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2.3 ​​ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

TAGGED:

NEET UG 2026 APPLICATION
NEET UG 2026 EXAM DATE
NEET UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ
NEET UG 2026 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
NEET UG 2026 APPLICATION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.