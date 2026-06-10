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ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ?

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

WEATHER EFFECT ON APPLE SEASON
ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ? (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 10, 2026 at 5:47 PM IST

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ਸ਼ਿਮਲਾ: ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੇਬ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੇਬ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਸ ਇੱਕ ਬੋਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

HIMACHAL APPLE SEASON 2026
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬ ਦੀ ਚਮਕ (ETV BHARAT)

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ

ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੰਢਕ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡੱਬੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਡੱਬੇ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤਸਵੀਰ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੱਖਾਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੇਬਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਗਬਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੇਬਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਫਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

HIMACHAL APPLE SEASON 2026
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਸੋਨਾ (ETV BHARAT)

ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਲਾਲ ਫਲ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਪਮਾਨ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਫਸਲ ਹੋਈ।

'ਘੱਟਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਉਤਪਾਦਨ'

ਰਾਜ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 34,993,800 ਡੱਬੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 25,147,400 ਡੱਬੇ ਸੀ। 2023-24 ਵਿੱਚ, 21,111,972 ਡੱਬੇ ਸੇਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2022-23 ਵਿੱਚ, ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 33,617,133 ਡੱਬੇ ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 3,05,95,058 ਡੱਬੇ ਸੀ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2,40,53,100 ਸੇਬ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3,57,62,650 ਸੇਬ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੀ। 2018-19 ਵਿੱਚ, ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1,84,30,150 ਡੱਬੇ ਸੀ। 2017-18 ਵਿੱਚ, ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2,23,28,700 ਡੱਬੇ ਸੀ। 2016-17 ਵਿੱਚ, ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2,34,06,700 ਡੱਬੇ ਸੀ। 2015-16 ਵਿੱਚ, ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3,88,56,300 ਡੱਬੇ ਸੀ।

ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਸੇਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਸੇਬ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜੀਵੰਤ ਬਜ਼ਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

HIMACHAL APPLE SEASON 2026
ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੇਬ (ETV BHARAT)

'ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ'

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਸਮ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ। ਇਹ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 777,126 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ।

'ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ'

ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2016-17 ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 468,131 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 4,46,574 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 3,68,603 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 7,15,253 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 4,81,062 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 6,11,901 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 6,72,343 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 5,06,687 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 5,02,948 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 6,99,876 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।

116,240 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਿਨੌਰ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਚੰਬਾ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗ ਘੱਟ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਸਤ, ਘੱਟ ਠੰਢ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫਸਲ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

HIMACHAL APPLE SEASON 2026
ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ (ETV BHARAT)

'ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ'

ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 2004-05 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 86,202 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 527,601 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ। 2014-15 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 109,553 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 625,199 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਸੇਬ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2025-26 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਕੇ 116,240 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 699,876 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

HIMACHAL APPLE SEASON 2026
ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ (ETV BHARAT)

'25 ਮਿਲੀਅਨ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ'

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਪਲਰਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਮਾਨ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡੱਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਦਾ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 34.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡੱਬੇ ਸੀ।"

ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਸ ਸਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਠੰਢ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੰਜੀਵ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਠੰਢੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸੇਬ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਇਸ ਸਾਲ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਠੋਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਸਲ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਠੰਢ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

HIMACHAL APPLE SEASON 2026
ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹਿਮਾਚਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ETV BHARAT)

ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

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ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ

ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਸੋਗ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

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ਹਿਮਾਚਲ ਸੇਬ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
WEATHER EFFECT ON APPLE SEASON

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