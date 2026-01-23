ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਖੁਸ਼ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : January 23, 2026 at 7:01 PM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਹਿਰ ਮਜੀਦ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੂੰ "ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ" ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਜੀਦ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਰਫ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਘਾਟੀ ਦਾ ਰਸੀਲੇ ਅਤੇ ਕਰਿਸਪ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪਈ। ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਸਹਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸੀਲੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਗ਼ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।" ਸੁਤੰਤਰ ਮੌਸਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਹ ਵਿੱਚ, ਆਰਿਫ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। "ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਡਗਾਮ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ। ਆਰਿਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ "ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ" ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 1,650 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਛੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,650 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਜਾਂ 1,100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।"
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਰਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਡ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।"
ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਆਰਿਫ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੇ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੰਗਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇਖੇ।
ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। "ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿਮੂਦ, ਜੋ ਉਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮਰਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।"
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਨਵੇਅ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "26-27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"