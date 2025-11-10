ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, 11 ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, 11 ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Published : November 10, 2025 at 6:38 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਅਤੇ ਨਗਰੋਟਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਤਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਘਾਟਸ਼ਿਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜੁਬਲੀ ਹਿਲਜ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਡੰਪਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨੁਆਪਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
'ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ'
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੀਡੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਗਾ ਸਈਦ ਮੁੰਤਜ਼ੀਰ ਮੇਹਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੰਦਰਬਲ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ:
ਨਗਰੋਟਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰੋਟਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰੋਟਾ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ਮੀਮ ਬੇਗਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਵਯਾਨੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਨੇ ਬਡਗਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੀਬਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਗਰੋਟਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੰਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੈ ਭਯਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਰਪਾਲ ਸੁਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। 2005 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੰਵਰ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਪ-ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਘਾਟਸੀਲਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਾਏਕੇਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਪਾਈ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂਲਾਲ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੋਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਨੂਆਪਾੜਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ'
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੈ ਢੋਲਕੀਆ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੀਜੇਡੀ ਦੀ ਸਨੇਹਾਂਗਿਨੀ ਛੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਾਸੀਰਾਮ ਮਾਝੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੁਣ ਦਾਅਵਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉੜੀਆ, ਹਿੰਦੀ, ਲਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸੰਬਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁਬਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ
ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਵੀਨ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੋਪੀਨਾਥ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੰਕਾਲਾ ਦੀਪਕ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਡੰਪਾ ਹਲਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਾਲਮਿੰਗਥੰਗਾ ਸੈਲੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੌਨ ਰੋਟਲੂਆਂਗਲੀਆਨਾ, ਐਮਐਨਐਫ ਦੇ ਆਰ. ਲਾਲਥੰਗਲੀਆਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡਪੀਐਮ ਦੇ ਵਾਨਲਾਲਸੈਲੋਵਾ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।