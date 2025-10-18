ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ...
ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 18, 2025 at 3:16 PM IST
ਕੁੱਲੂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਧਨਤੇਰਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਤਾਂਬਾ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਲਈ, ਲੋਕ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।"
ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਲੋਕ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈ ਮਨਾਹੀ
ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ। ਆਚਾਰੀਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।