ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਏਗਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਮਾਹੇ', ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
INDIGENOUS WARSHIPS: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਟੀ-ਸਬਮਰੀਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕੋਰਵੇਟ "ਮਾਹੇ" ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 24, 2025 at 10:02 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇਵਲ ਡੌਕਯਾਰਡ ਵਿਖੇ ਮਾਹੇ-ਕਲਾਸ ਐਂਟੀ-ਸਬਮਰੀਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰ ਕਰਾਫਟ, ਮਾਹੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ 'ਮਾਹੇ'
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਫਲੈਗ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਵਲ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਕਰਨਗੇ। 'ਮਾਹੇ' ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੁਸਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ '80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਮਾਹੇ' ਕਲਾਸ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਮਾਹੇ' ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਚੁੱਪ ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।'
ਮਾਹੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ (CSL) ਦੁਆਰਾ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 'ਮਾਹੇ' ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੁਸਤੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਈਨ-ਲੇਅ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਾਇਰਪਾਵਰ, ਸਟੀਲਥ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 'ਮਾਹੇ' ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਡੇਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ 2025 ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ 2025 ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਸ਼ੰਗੁਮੁਘਮ ਬੀਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਰੀ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ।