ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ; 8 ਹੋਰ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : March 24, 2026 at 12:36 PM IST
ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ (ਝਾਰਖੰਡ): ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੇ ਬਹਾਰਾਗੋੜਾ ਵਿੱਚ ਸੁਬਰਨਰੇਖਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 500 ਪੌਂਡ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬੰਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ (ਬੀਡੀਐਸ) ਦੀ ਟੀਮ ਪਾਣੀਪਾੜਾ-ਨਾਗੁਦਸਾਈ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ - ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫੌਜ ਹੁਣ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਬ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਬੰਬ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 'AN-M64 500 lb.' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਚਾਰਜ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ
ਫੌਜ ਨੇ ਖੋਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 'ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੌਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਟਿਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ 'ਡਿਫਿਊਜ਼' ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਬਾਅ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦੀ ਖੋਜ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਬੰਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ - ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ - ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਅਨਐਕਸਪਲੋਡਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (UXO) ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੰਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। — ਅਜੀਤ ਕੁਜੁਰ, ਘਾਟਸ਼ਿਲਾ ਐਸਡੀਪੀਓ
ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਤਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਹੋਰ ਬੰਬ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਬ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।