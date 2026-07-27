ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਪਾਸ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ 'ਤੇ ਫਸਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਲਾਕੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
Published : July 27, 2026 at 9:52 PM IST
ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਕਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਤਕਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ (ਚੀਨ) ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਧਾਰਚੁਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਦਫਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਜੀ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ 20 ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਤਕਲਾਕੋਟ ਜਾ ਸਕਣਗੇ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ਼ 20 ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੀ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਲਾਕੋਟ ਮੰਡੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ।
"ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ, ਪੁਰੰਗ ਕਾਉਂਟੀ, ਲੁਓਸਾਂਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 20 ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਲਾਕੋਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।" - ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਧਾਰਚੁਲਾ -
ਧਾਰਚੁਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ। ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਡੀਐਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੱਜ, 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ. ਰਾਏਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
"ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੂਰਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਾਰਚੁਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 92 ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।" - ਡੀ.ਐਸ. ਰਾਏਪਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ
ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਤਕਲਾਕੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਤਕਲਾਕੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 45 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 1992 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਤਕਲਾਕੋਟ (ਪੁਰੰਗ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।