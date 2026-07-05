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ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ

ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ 3,880 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।

AMARNATH YATRA 2026
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 5, 2026 at 11:46 AM IST

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ਜੰਮੂ: ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੱਥਾ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਲਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,310 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਅਤੇ 3:40 ਵਜੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।

2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜੱਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 20,220 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੰਮੂ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 57 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ 3,880 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਰੂਟ ਅਤੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬਾਲਟਾਲ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Another batch of pilgrims leaves for Amarnath Yatra
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਾਲਟਾਲ ਰੂਟ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। (ANI)

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 152 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 2,590 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਾਲਟਾਲ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 139 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 4,131 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ *ਦਰਸ਼ਨ* ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਊਧਮਪੁਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH-44) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਚੇਨਾਨੀ-ਨਾਸ਼ਰੀ ਸੁਰੰਗ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

BATCH OF PILGRIMS
AMARNATH SHRINE
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਲਿਆ
AMARNATH YATRA 2026

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