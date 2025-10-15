ETV Bharat / bharat

ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਾਰਜ

ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

DURGAPUR RAPE CASE
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (Etv Bharat)
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ/ਦੁਰਗਾਪੁਰ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ ਵਸੀਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਸਨਸੋਲ-ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਸਨਸੋਲ-ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।"

ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸਹਿਪਾਠੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਨਸੋਲ-ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਨਿਊ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਿਜਰਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਪੂ ਬੌਰੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਿਰਦੌਸ, ਸ਼ੇਖ ਰਿਆਜ਼ੁਦੀਨ, ਸ਼ੇਖ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਹਨ। ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਬ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗੁਪਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗੁਪਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਪਰਣਗੰਜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਆਸਨਸੋਲ-ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਸਹਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜਲੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਪਾਠੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਪਾਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਹੋਸਟਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਹਿਪਾਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।

ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗੇ।"

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਬਰਾਮਦ

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਕਾਲੀਆਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਿਫ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਸੀਫ ਅਲੀ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਐਵੇਨਿਊ ਰੋਡ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ
ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ
