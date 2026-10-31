ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027? ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 31, 2026 at 10:58 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਮਿਤੀ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ "ਸੋਧ ਦੌਰ"
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੌਤੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਗਣਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ (ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ), ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
In all States and UTs except Manipur (till further declaration), Goa, Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Ladakh and the snow-bound non-synchronous areas of Himachal Pradesh and J&K: (i) the conduct of census of the population shall be undertaken from the 25th January, 2027 to the 28th February, 2027 with a revisional round from the 1 March, 2027 to the 5th March, 2027; (ii) for the conduct of the said census, there shall be an option for self-enumeration from the 10th January, 2027 to the 24th January, 2027, just before the start of the house to house population enumeration; (iii) the reference date for the said census shall be 00:00 hours of the 1st day of March, 2027.— ANI (@ANI) October 30, 2026
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ "ਸੋਧ ਦੌਰ" 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਗਣਨਾ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਵੈ-ਗਣਨਾ" ਦਾ ਵਿਕਲਪ 10 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ। 2021 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸ ਸਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ₹11,718 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.21 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 623.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮਰਦ ਅਤੇ 587.5 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 249.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਸਨ।