ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
By PTI
Published : November 30, 2025 at 11:08 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੁਆਰਾ "ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਇੱਥੇ ਅਨਮੋਲ) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
"ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ NIA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਲ਼ਿਆਰੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਜੈਕੇਟ
27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।"
ਐਨਆਈਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਈ "ਖਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ" ਅਤੇ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ" ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਐਨਆਈਏ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨਆਈਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ 11 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਮੋਲ
ਐਨਸੀਪੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ "ਹਟਾਇਆ" ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ
ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਅਨਮੋਲ 19ਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
