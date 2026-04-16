ETV Bharat / bharat

ਪਿਓ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਫਿਰ....

ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 16, 2026 at 9:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ, ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ - ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਾਤੂਰ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੱਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਏਚੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ - ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਝਿੜਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੇਅੰਤ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਰਾਜੂਪਾਲੇਮ ਅਤੇ ਚਗਲਮਰੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ; ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਨੰਦਿਆਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਏਚੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਡਾਤੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਆਈ ਕੋਂਡਰੇਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਟੇਜ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੰਦਿਆਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜਾਂ, ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਲਵਾਰਿਸ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰਾਏਚੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਮਾਹੌਲ, ਅਜਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

MISSING CHILD CCTV INVESTIGATION
PARENTING AND TEENAGE ANGER
PRODDATUR BOY MISSING
ADOLESCENT BEHAVIOUR RISKS
TEEN RUNAWAY CASE ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.