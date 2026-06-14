ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗੁੱਸਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
'ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ।'
Published : June 14, 2026 at 5:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਪਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਹਿਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਪਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਰਮ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਵਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਭਾਰਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਦੋਸਤ' ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਇੰਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?"
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਅਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੀਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ, ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋੜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਿੰਜਰ ਸਹੀ ਸੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ G7 ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਤਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। "ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ 'ਬੰਦੂਕ-ਬੋਟ ਕੂਟਨੀਤੀ' ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "
ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ
ਸੀਨੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ 1999 ਵਿੱਚ ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੂਤਾਵਾਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ: ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਚੁੱਪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਡਵਰਡ ਵੋਂਗ ਨੇ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ "ਚਿਤਾਵਨੀ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।"
ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਥਿਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।"
10 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਲਾਊ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ "ਮੈਰੀਵੈਕਸ" ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਲਾਊ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਕਰ, "ਸੇਟੇਬੇਲੋ" 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 24 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼, 'ਜਲਵੀਰ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।