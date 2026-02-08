ETV Bharat / bharat

ਪਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 8, 2026 at 9:24 PM IST

3 Min Read
ਤਿਰੂਪਤੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਤੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਦਮਾ (28) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ।

ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ - ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰੋ।"

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਤੂਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਨੇੱਪਾ ਰੈਡੀ ਦੀ ਧੀ ਪਦਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਦਮਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ, ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਦਮਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ - ਤੇਜਸ਼੍ਰੀ (6) ਅਤੇ ਲਾਸਿਆ (5) - ਜੋ ਪੁਤੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। 'ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ' (DWCRA) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਪਦਮਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਦਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ DWCRA ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ "ਨਹੀਂ" ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਪੁਤੂਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਹਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ - 04424640050 (24x7 ਉਪਲਬਧ) ਜਾਂ ਆਈਕਾਲ, ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, 9152987821 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ)।

