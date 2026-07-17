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ਮੁੜ ਫੈਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 12 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਕਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

covid 19 cases
ਮੁੜ ਫੈਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 12 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 17, 2026 at 3:03 PM IST

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ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਵੀਰਪਾਂਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 12 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਵੀਰਪਾਂਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਮੂਨੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੀਰਪਾਂਡੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 8 ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਗੁੰਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਐਮਐਚਓ), ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਜੀਜੀਐਚ), ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਕਿੱਟਾਂ, ਵੀਟੀਐਮ (ਵਾਇਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੀਡੀਅਮ) ਕਿੱਟਾਂ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਟੀਐਮ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸਵੈਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੀਪੀਈ (ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ) ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ

2020 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, 75 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿੱਟਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ; ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ₹500 ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਜੀ. ਵੀਰਪਾਂਡੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 1 ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 11 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 339 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 115 ਕੇਸ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 64, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 43 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 39 ਕੇਸ ਹਨ।

TAGGED:

ANDHRA PRADESH COVID 19 CASES
ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ
COVID 19 CASES
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
CORONA VIRUS CASE IN INDIA

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