ਸਿਰਫ਼ ਗੰਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਜੇਪਨ ਤੇ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਗੰਜੇਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...
Published : January 7, 2026 at 4:19 PM IST
ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਚ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਲੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਲੀਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੀਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੁੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਮ
ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਐਚਓਡੀ, ਤਿੱਬਤੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਹਿਰੀਡੋਥੈਰੇਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਲੀਚਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਚਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
"ਲੀਚ ਥੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹਿਰੂਡਿਨ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਐਚਓਡੀ, ਖੇਤਰੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਤਿੱਬਤੀ ਕਾਲਜ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ
ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਖੂਨ, ਬਲਗ਼ਮ, ਵੀਰਜ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ
ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ, ਲੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਲੀਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਚ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ
ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਕਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 700 ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਰੀਟੋਨਾ ਗਿਲਰੋਜ਼, ਵੇਰੇਡਿਕ ਅਤੇ ਮੋਨੇਸਿਨੀਰੀਅਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਰੀਰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੰਡੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਚਿਕਿਤਸਕ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ
ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਚਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਨੀਮੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਚਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼
ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜੋਂਕਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਟਨਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼
ਰਾਜਗੀਰ ਤੋਂ ਆਈ ਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
"ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।" - ਨੈਨਾ ਦੇਵੀ, ਮਰੀਜ਼
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੀਚ ਥੈਰੇਪੀ?
ਲੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਲੀਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਤਿੱਬਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਐਮ. ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਸਾਇਣ-ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
"ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।" - ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਫਰੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਐਚਓਡੀ, ਰੀਜਨਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਤਿੱਬਤੀ ਕਾਲਜ