'ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਈ 9 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਤਲ', ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਿਆਨ

'ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਈ 9 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਤਲ', ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਿਆਨ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 16, 2026 at 10:06 PM IST
ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਕਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ।" - ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੋਕਾਮਾ
Patna, Bihar: When asked if he still supports his party, JD(U) MLA Anant Singh says, "...Who has made as many sacrifices as I have? Nitish Kumar was nothing back then; he used to roam around here and there. At that time, while being with Nitish Kumar, I got nine people murdered..."— IANS (@ians_india) October 16, 2026
"ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜੀਣ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਿਓ।"
"ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ"
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਐਮਐਸਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ।"
ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ
ਦਰਅਸਲ, ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨ ਸੂਰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
JDU ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ - ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਨੁਜ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ JDU ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।"
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਗਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।