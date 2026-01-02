ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪੜ੍ਹੋ ਦਿਲ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : January 2, 2026 at 8:46 PM IST
ਕਰਨਾਟਕ/ਚਾਮਰਾਜਨਗਰ: ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਦੂਰੀ" ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਾਮਰਾਜਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿੰਡੋਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਰਪੁਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਧਨਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ (60) ਚਾਮਰਾਜਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੇਲੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੇਲੰਦੂਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੇਲੰਦੂਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੇਮਾਰਾ ਹਾਲੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਧੂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੋਮ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਐਮ. ਮਹਾਦੇਵਸਵਾਮੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਐਚ.ਬੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਿਆ ਐਜੂਕੇਅਰ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹੇਸ਼, ਜੋ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਗਏ ਸੀ, ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿੰਡੋਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਧੁਰਵੇ, ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯਲੈਂਡੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਦੇਵਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।