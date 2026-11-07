ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
Published : November 7, 2026 at 11:41 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: Additional CP Raj Karan Nayar, Indirapuram ACP Suryabali Maurya, along with the forensics team, arrive at the Vasundhara police outpost, where an explosion was reported last night https://t.co/dXzqM74qxI— ANI (@ANI) November 7, 2026
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਸੁੰਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਸੁੰਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ
ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਸੂਰਿਆਬਲੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਮਾਕਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।