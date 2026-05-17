ਪਿਆਰ ਸਬੰਧੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਲਾ, ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
Published : May 17, 2026 at 5:19 PM IST
ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਜਾਡਚਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਰਫਿਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ 22 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿਰਫਿਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਢਿਆ ਗਲਾ
ਜਦਚਰਲਾ ਦੇ ਇਰਸਤਯਮ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਲਜ਼ ਤੇਜਾ (28) ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇਜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਜਾ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇਜਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਲੱਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਭੀੜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ
ਜਦਚਰਲਾ ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮਲਾਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇਜਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸਰੁੱਲਾਾਬਾਦ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਤੇਜਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਤੇਜਾ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।"
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
