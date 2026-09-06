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ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸ਼ੱਕ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੰਧਵਾੜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

TOLL EMPLOYEE DIED
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਧਵਾੜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2026 at 5:30 PM IST

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ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ): ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੰਧਵਾੜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲਗਭਗ 25 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ... (ETV Bharat)

ਟੋਲ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਸਨ?

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਟੋਲ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ "ਵੈਗਨਆਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ"

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬੰਧਵਾੜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੈਗਨਆਰ ਕਾਰ ਜੋ ਉਲਟਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਂਦਰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।

10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਚਾਨਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਗਵਾਲ ਪਹਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।"

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FARIDABAD
ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼ 1 ਪੋਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
BANDHWARI TOLL PLAZA
ਬੰਧਵਾੜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ
TOLL EMPLOYEE DIED

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