8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਛਾਤੀ 'ਚ ਸਿੱਕਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਗਾਇਬ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
Published : November 2, 2025 at 4:49 PM IST
ਕੋਰਬਾ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ): ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀਪੀਆਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।
ਐਕਸ-ਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਿੱਕੇ ਵਰਗਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਸੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (ਗਲਾਟ ਬਣਨ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਫਰੈਕਚਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਰਮਜੈਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਦਨ ਸਾਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਚਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਰਬਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗੋਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸ-ਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਕੇਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ: ਮਦਨ ਸਾਰਥੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ !
ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਤਲਾ (ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ) ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਰਵੀਕਾਂਤ ਜਟਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 12:00 ਵਜੇ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।"