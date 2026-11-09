ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਹਮਲੇ 'ਚ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ।
Published : November 9, 2026 at 3:56 PM IST
ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ/ਗੁਜਰਾਤ: ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਂਦਾਰਦਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਦਾਤਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਾਤਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਂਦਾਰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਂਦਾਰਦਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਦਾਤਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਛੋਟੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਰਾਤ 8:00 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੇਂਡਰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਲਗਾਏ।
45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ
ਮੇਂਡਰਦਾ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਡਕਿਆਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ
ਅੱਜ, ਦਾਤਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ (ETV bHARAT) ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ (Forest Department) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।