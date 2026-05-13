ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ, 14 ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

AMUL HIKES MILK PRICES
ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 13, 2026 at 9:27 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (GCMMF) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਦੇ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। GCMMF ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੀ, ਰੂਪਾਂ, ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਊਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। GCMMF ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤਰਕ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 2.5-3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। GCMMF ਨੇ ਕਿਹਾ , "ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਮਿ.ਲੀ. ਪੈਕ ਵਿੱਚ 'ਸਲਿਮ ਐਨ' ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 27 ਰੁਪਏ, 'ਤਾਜ਼ਾ' 30 ਰੁਪਏ, 'ਗਊ ਦੁੱਧ' 31 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਗੋਲਡ' 36 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਸੀਐਮਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਮੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪੈਸੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸੋਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਅਮੂਲ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਕੁੱਲ੍ਹ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਮੂਲ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। GCMMF ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3.1 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਅਮੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 24 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ

ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।

(ਇਨਪੁਟ- ANI AND PTI)

