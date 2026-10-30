ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
Published : October 30, 2026 at 12:05 PM IST
ਪੰਚਕੂਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ₹258 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਝੰਡਾ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਕੂਲ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਖਤਮ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਖੁੱਡਾ ਲੋਹਰਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਖੁੱਡਾ ਜੱਸੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ (ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਿਫਟ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਬਲ-ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੁੱਡਾ ਲੋਹਰਾ ਅਤੇ ਖੁੱਡਾ ਜੱਸੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਬਲ-ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇੜਲੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ (ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ) ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਫਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 12 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਬਲ-ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਰੁਟੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
₹258 ਕਰੋੜ ਦੇ 9 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
- ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ।
- ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (CTU) ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ।
- ਧਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 192 ਟਾਈਪ-3 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ।
- PGI ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬਵੇਅ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ।
- ਸੈਕਟਰ 49 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ।
- ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਖੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ।
- ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ।
- ਸੈਕਟਰ 7 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ।
- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 60ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਝੰਡਾ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ।