ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ! ਪਰ ਸਟੋਵ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਕਮੀਤ ਹੁਣ 5,000 ਰੁਪਏ
ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : April 3, 2026 at 6:48 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਗਯਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ: ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ-ਮੁਕਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੋਵ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟੋਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਟੋਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਟੋਵ ₹400 ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਹੁਣ ₹1,700 ਤੋਂ ₹5,000 ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੋਵ: ਗਯਾ ਦੇ ਅਕੌਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਦੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਮਾਥੂ ਪਿੰਡ ਦੇ 38 ਸਾਲਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੋਵ ਸ਼ੇਰਘਾਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਹੁਣ ਸਟੋਵ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਮੈਕਸ ਲੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਟੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
"2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਟੋਵ ਜਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਟੈਂਕੀ ਫਟਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" - ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਥਾਨਕ
ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ: ਦੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਕ ਖਤਮ: ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੋਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਗਯਾਜੀ ਦੇ ਗੈਸ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਟੋਵ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਟੋਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੋਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਸਟੋਵ: ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਵ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਵ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਟੋਵ 2200 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੋਵ: ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਨੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਟੋਵ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ।
"ਹਰ ਰੋਜ਼, 6-7 ਗਾਹਕ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਵ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੋਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਵ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੋਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।" - ਮਨੋਜ ਕੇਸਰੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟੋਵ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਸਟੋਵ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਨ, ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਵ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟੀਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ: ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਨੋਜ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਟੋਵ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੋਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਰਾਮਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ 7-8 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੱ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।" - ਮਨੋਜ ਕੇਸਰੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਹੀਟਰ ਵੀ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ: ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਨੋਜ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਵੀ ਬਹੁਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
144,000 ਲੀਟਰ ਦਾ ਆਰਡਰ: ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 144,000 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਾਸ ਵਿੱਚ ਕਲਿੰਗਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਪੂ ਨੂੰ 12,000 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਬਾਂਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸਟੋਵ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ: ਡੀਐਸਓ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ 3,600 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੰਡ ਸਕਣ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੋਵ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ' ਰਾਹੀਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ: ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਡੀਲਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।