ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਚਾਰਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 7, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਦਲ-ਰੋਸਟਰਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਭਾਰੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ +91 11 6932 9333 ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ +91 124 443 5600 ਅਤੇ +91 124 693 5600 ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਕੈਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਦਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਫਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਢਹਿ ਗਿਆ? ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

